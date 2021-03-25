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MEB'den yeni sınav takvimi! 5. 6. 7. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zaman?

MEB'den yeni sınav takvimi! 5. 6. 7. sınıf sınavları ne zaman yapılacak? Ortaokul sınavları ne zaman?
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Ortaokul sınavları ne zaman? MEB ortaokul sınav takvimi ile duyurulan 5.. 6. 7. sınıf sınavları ne zaman sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamayla, ortaokullarda öğrencilerin ne zaman yüz yüze sınavlara girebileceğine ilişkin bilgiler verildi. Peki ortaokul sınavları ne zaman yapılacak? İşte detaylar...


MEB ortaokul sınav takvimi öğrencilerin ve velilerin merak ettiği konuların başında geliyor. 5. 6. 7. sınıf sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Peki ortaokul sınavları ne zaman olacak? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; öğrencilerin merak ettiği sınav tarihleriyle ilgili açıklama geldi. İşte ortaokul sınavları hakkında merak edilen son bilgiler...

MEB ORTAOKUL SINAV TAKVİMİ

Bakanlık ikinci dönem ilk sınavlarıyla ilgili peş peşe yeni kararlar aldı. Önce liseler ardından da ortaokulların sınavları artan vaka sayılarına bağlı olarak 3 Mayıs'a ötelendi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacak. Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7'nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacak.

4 VE 8'LERİN YÜZ YÜZE SINAVLARI DEVAM EDECEK

Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4'üncü sınıflar ile ortaokulların 8'inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecek."

LİSELERDE DE ERTELENMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı önceki gün liselerde de ikinci dönem ilk sınavları ile ilgili yeni bir karar almıştı. Hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi günü başlaması planlanan sınavlarının 3 Mayıs pazartesi gününden itibaren başlayacağı, 12. sınıfların sınavlarının ise devam edeceği açıklanmıştı.

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