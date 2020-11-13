Son dakika: Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'de yeni keşifler yapmak için İstanbul'dan hareket etti

Son dakika haberine göre; Kanuni sondaj gemisi Yenikapı'dan hareket etmesinin ardından Kadıköy açıklarında demirledi. Türkiye'nin yerli ve milli enerji hamlesinde önemli olan Kanuni sondaj gemisi Yenikapı'dan hareket etti ve Kadıköy açıklarına demirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor! Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak. Yavuz, Selçuklu-1'de sondajı 6 bin metrede tamamladı, ümit verici sonuçlar aldık ve bu bölgenin yakınlarında yeni sondajlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 3. sondaj gemisi olan "Kanuni" geçtiğimiz günlerde direklerinin kesilmesinin ardından Yenikapı açıklarına demir atmıştı.

Bugün sabahın erken saatlerinde hareket ederek Kadıköy açıklarına demirledi.

Kıyı Emniyeti'ne bağlı Nene Hatun, Kurtarma 5 ve Kurtarma 11 botları sondaj gemisine eşlik etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Haydarpaşa Limanı'nda Kanuni sondaj gemisini Karadeniz'e uğurlama törenine katılacak.

Bakan Fatih Dönmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı "Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!.. Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak."

Geliştirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanan sondaj gemisi, 13 Ekim'de Mersin Taşucu Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkmıştı.

Uzunluğu 227 metre, genişliği ise 42 metre olan gemi, 2012'de inşa edilmişti.

Üçüncü Sondaj Gemimiz Kanuni'nin Karadeniz seferi başlıyor!..



Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçiş hazırlıkları için kule sökümü tamamlanan gemimiz Filyos Limanı için bugün demir alacak.#KaradenizdeKanuniDevri pic.twitter.com/cEw2A0ISiy — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 13, 2020

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