SON DAKİKA: Kadir Şeker'in kurtardığı kadın eroin dolu araçta yakalandı!

Son dakika haberine göre, Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı ve ardından Şeker hakkında şikayetçi olan Ayşe Dırla polisin eroin baskınında bir araçta kendisinden 9 yaş küçük bir erkek ve yanlarında eroinle yakalandı.

Konya'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla (35), gece yarısı polis tarafından araca düzenlenen operasyonda 900 gram eroinle yakalandı. Ayşe Dırla ve yanındaki dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Murat Hanlı (26), gözaltına alındı.







Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Antalya yolunda şüphe üzerine araca düzenledikleri operasyonda, 900 gram eroin ele geçirdi. Araç içinde bulunan Murat Hanlı ve Ayşe Dırla, gözaltına alındı. Ayşe Dırla'nın, Kadir Şeker'in, sevgilisi Özgür Duran'ın elinden dayak yerken kurtardığı kadın olduğu ortaya çıktı. Kadir Şeker, Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne neden olmuş ve 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.







Gözaltına alınan Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, sorgulanmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Dırla'nın, polise Hanlı için dini nikahla birlikte yaşadıklarını söylediği öğrenildi.

Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili mahkemedeki ifadelerinde, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını belirterek, şunları söylemişti:









"Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı. Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi.







Özgür de 'Sanane kadın, benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir ile birbirine giriştiler. Özgür, elleriyle Kadir'i uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir'e vurmaya başladı. Kadir de ona vuruyordu. Ben de 'Ne yapıyorsun' deyip çığlık atıyordum. Bir anda Özgür'ün düştüğünü gördüm. Ben dengesini kaybettiğini zannettim. Özgür yerden kalkıp bir iki adım atıp tekrar yere düştü. Kadir de bu sırada sırt üstü yerdeydi. Kadir yerden kalkıp hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallaya sallaya yürüyordu. Özgür'ü yerden kaldırmaya çalışırken kan olduğunu fark edip bıçaklandığını anladım. Ambulans çağırın, diye çığlık atıyordum. Çığlık atınca futbol sahasındaki gençler yardımımıza koştu ve ambulansı aradılar. Kadir normal bir şekilde olay yerinden ayrıldı.





AĞLAMA SESLERİNE DAYANAMADIM

Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.