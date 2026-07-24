Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2026 08:55 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 08:59

İstanbul Beykoz'da TEM Otoyolu'nda ilerleyen otomobilin önündeki minibüse arkadan çarparak bariyerlere saplandığı kazada sürücü hayatını kaybetti, minibüsteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hızla ilerleyen ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PBM 651 plakalı otomobil, Hekimbaşı yol ayrımında 34 NLZ 394 plakalı minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, takla atarak yol kenarındaki bariyerlere saplandı.

Ekipler sevk edildi, sürücü kurtarılamadı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüsteki 2 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Otomobil sürücüsünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.