

*Ayşe Dırla ve Özgür Duran

ÖLDÜRME KASTI MEVCUT

Kadir Şeker'in Özgür Duran'ın öldüğünü bile bile arkasını dönüp gittiğine de dikkat çekilen başvuruda, "Olayın hemen akabinde Ayşe Dırla maktulün yanına giderek yaralandığını anlamış "Ambulans" diye bağırmış ve bu sesleri o esnada halı sahada olan tanıklar ile civar binalarda oturan tanıklar duymuştur. Hal böyle iken sanığın bıçak üzerindeki kanı kendi kanı zannetmesi ve evine gitmesi şüphelidir. Nitekim sakince olay yerinden ayrılan sanığın ambulans şeklindeki bağırma sesini duymaması mümkün değildir. Sanık bıçağı maktulün kalbine saplamasına rağmen öldüğünü bilerek soğukkanlılıkla evine gitmiştir. Sanık ayağa kalktıktan sonra maktule tekme atmış ve lanet olsun şeklinde elini sallamıştır. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere öldürme kastı mevcuttur. Fiziksel şiddeti ayırmaya giden bir kimse şiddet olmadığını gördüğünde duruma müdahil olmak yerine kolluk kuvvetlerine haber verebilecekken sanık bıçak çekmeyi tercih etmiş ve olay maktulün ölümü ile sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KASTEN ÖLDÜRMEDEN CEZA VERİLSİN

Avukatlar Akbulut ve Zengin, usül ve yasaya aykırı ve yerinde olmayan haksız tahrik uygulamasını ihtiva eden ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak, sanığa haksız tahrik uygulaması yapılmaksızın eylemine yönelik olarak doğrudan kasten öldürme suçundan mahkumiyet hükmü tesis edilmesini talep etti.