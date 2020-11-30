Haberler Video Haber Videoları 20 yıldır PKK'da faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

20 yıldır PKK'da faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu

20 yıldır PKK'da faaliyet gösteren terörist ikna yoluyla teslim oldu
30.11.2020 09:49
Ana Sayfa 01:55
İstanbul'da korkutan görüntü
Ana Sayfa 00:45
EDHO 174. bölüm fragmanı
Ana Sayfa 01:15
Sarkisyan'dan hükümete istifa...
Ana Sayfa 01:15
HDP'lilerden evlat nöbeti...
Ana Sayfa 01:19
İçişleri Bakanlığı duyurdu: O...
Ana Sayfa 01:34
İstanbul ve birçok ile sağanak...
Ana Sayfa 00:15
Tecavüz sonrası CHP'de panik...
Ana Sayfa 02:13
Zimmet skandalının detayları...
Ana Sayfa 02:31
Son dakika: MSB'den CHP'li Ali...
Ana Sayfa 03:04
Çelik'ten CHP'li o isme sert...
Ana Sayfa 03:32
AVM önünde yemek yediler
Ana Sayfa 00:59
Toroğlu'dan flaş penaltı...

İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde (PKK/KCK) faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.


İçişleri Bakanlığı, 20 yıldan bu yana bölücü terör örgütünde faaliyet yürüten teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları