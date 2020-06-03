Son dakika: İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın fabrikası mühürlendi kaçak çiftliğine ceza kesildi

03.06.2020 18:24

Çevreci görünerek halkın gözünü boyayan kesimlerin kaçak yapılarına İYİ Partili ismin fabrikası da eklendi. Yılmaz Özdil, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Can Dündar'dan sonra İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'de bulunan fabrikasının orman arazisine, çiftliğinin ise TOKİ arazisine yapıldığı ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre, fabrikanın tespit edilen kaçak bölümü Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi. Dilovası Belediyesi görevlileri ise Türkkan’a ait çiftlikte incelemede bulunarak, yapı belgelerinin ibraz edilmemesi üzerine kaçak olduğu belirlenen bölümlerle ilgili tutanak tutup, 662 bin TL ceza kesti.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu'nun İYİ Parti'li Lütfü Türkkan'a ait fabrika ve çiftlik evinin orman arazisini haksız işgal ettiği yönündeki açıklamalarının ardından Gebze Orman İşletme Müdürlüğü, Dilovası ilçesindeki Türkkan Yağ Fabrikası'na giderek, orman arazisinde bulunan yeri tespit ettikten sonra mühürledi.

BELGELERİ İBRAZ ETMEDİLER

Dilovası Belediyesi ekibi ise Lütfü Türkkan'a ait olan Köseler köyündeki Nezir Ağa Et Entegre Besicilik'te incelemede bulundu.

Belediye ekibi, yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, yapı kayıt belgesi gibi tüm resmi belgeleri istedi. Herhangi bir belgenin ibraz edilmemesi üzerine kaçak yapı değerlendirmesi yapılıp, tutanak tutuldu.

Yağ fabrikasının kapısına, Gebze 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararı vurgulanarak üzerinde, "6831 sayılı Orman Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince Gebze Orman İşletme Şefliğimizce mühürlenmiştir" yazılı tutanak asıldı. Fabrika sahasında bulunan 1369 metrekarelik alan, şerit çekilerek, kullanıma kapatıldı.

Tutanakta, "Herhangi bir ruhsat ve yapı belgesi ibraz edilemediğinden dolayı kaçak yapı olarak değerlendirilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'inci ve 42'inci maddeleri gereğince tespit ve tutanak yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. Ahır, samanlık, ofis, ev, sağımhane, depo gibi yapılar kayıt altına alınarak, metrekareleri belirtildi. Dilovası Belediyesi'nce 28 bin metrekare üzerine kurulu çiftlikle ilgili 662 bin TL ceza kesilirken, kaçak olan bölümler mühürlendi. Ayrıca savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.