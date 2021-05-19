Son dakika: İstanbul'da teröre darbe! TKP/ML üyesi 7 kişi paketlendi

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik baskınlar düzenlendi. Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

Son dakika haberi... İstanbul'da sabah saatlerinde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik baskınlar düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7'sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.



ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN VE DİJİTAL MATERYALE ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, TKP/ML terör örgütünün devlet büyüklerine ve bürokratlarına, siyasi parti yöneticilerine ve binalarına, emniyet hizmet binalarına ve polis ekip araçlarına yönelik eylem planlayan hücre evi yapılanmasına yönelik İstanbul'da operasyon düzenlendi. İstanbul İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerine bağlı ekiplerce 6 farklı ilçede örgüte ait 8 hücre evine düzenlenen operasyonda örgütün illegal alan sorumlusu ve askeri kanat sorumlusuyla birlikte askeri kanadında faaliyet yürüten 7 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanların örgütün illegal alan sorumlusu Arzu Özdemir, örgütün askeri kanat sorumlusu Ünal Yiğit ve örgütün askeri kanadında faaliyet yürüten Erdem Aydöner, Ulaş Bakır, Samed Karaca, Bedirhan Özcan ve Celal Koç olduğu bildirildi. Açıklamada, operasyonda 7 adet AK-47 marka otomatik uzun namlulu silah ve 18 adet şarjörü, bir Belçika yapımı keskin nişancı tüfeği, bir adet keskin nişancı kamuflajı ve bir adet el telsizi ele geçirildiği aktarıldı.