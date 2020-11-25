SON DAKİKA: İstanbul'da pes dedirten olay! Alkollü kadın taksiciye zor anlar yaşattı: Ben zaten karakolum

Son dakika haberine göre, İstanbul Fatih Saraçhane’de taksiye binen alkollü bir kadın, taksi parasını anlaşamadığı taksiciyle tartıştıktan sonra “ben seni sevmedim” diyerek Aksaray’da seyir halinde olan taksiden inmeye çalıştı. Taksici yaşadığı o anları cep telefonuyla saniye saniye kaydederken korona virüse rağmen maske bile takmayan kadın, ücretini alamayan taksicinin “seni karakola götüreceğim” sözlerine “götür zaten ben karakolum, ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın” demesi “pes” dedirtti.

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