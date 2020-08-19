Son dakika: İstanbul’da gece yarısı iki ilçede ‘nişan atma’ kavgası: 1 ölü 5 yaralı

19.08.2020 10:24

Son dakika haberine göre, İstanbul Esenyurt'ta iki aile arasında ‘nişan atma’ nedeniyle kavganın silahlı saldırıya dönüşmesi sonuncu 1’i kadın 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı. Daha sonra kimliği belirsiz 2 kişi kız tarafının ikamet ettiği Küçükçekmece’de, düzenlediği silahlı saldırıda 1’i kız tarafı, 1’i sokaktaki iş yeri çalışanı 2 kişi de yoldan geçen olmak üzere 4 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Ahmet E. (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.