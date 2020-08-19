CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde 13 milyonluk vurgunu zurnacıya yıktılar

19.08.2020 10:23

CHP'li Beşiktaş Belediyesi 12 milyon 980 bin liralık araç kiralama ihalesini Unosit firmasına verdi. Firmanın 800 bin liralık teminat mektubu sahte çıktı. MASAK incelemesi ve suç duyurusuna rağmen Başkan Akpolat'a bağlı Mali İşler, hiçbir hizmet vermeyen firmaya 11.8 milyon lira ödedi. Para yatırıldıktan sonra firma Akpolat'ın akrabası zurnacı Veli Uslu'ya devredildi. Uslu "Hiçbir şeyden haberim yok" dedi.