Son dakika: İstanbul’da dev operasyon! Yüz binlerce maske ve koruyucu tulum ele geçti

02.05.2020 14:55

Son dakika haberi... İstanbul Muratbey Gümrük Sahasında gerçekleştirilen operasyonda, yabancı plakalı bir tırda 760 bin adet cerrahi maske, 1 milyon 310 bin adet eldiven ve 8 bin 200 adet koruyucu tulum ele geçirildi. Gümrüklenmiş değeri 1 milyon 170 bin Türk lirası olan beyan harici eşyaya, bu eşyanın taşınmasında kullanılan araca el konulurken, konuya ilişkin yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.