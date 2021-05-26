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SON DAKİKA: İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek! CHP ve İP'in ret oylarına rağmen kabul edildi

SON DAKİKA: İstanbul'da 66 bin servis toplu ulaşıma destek verecek! CHP ve İP'in ret oylarına rağmen kabul edildi
26.05.2021 16:56
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Son dakika haberleri...  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin bugün yapılan oturumunda, 66 bin servis aracının pandemide toplu ulaşıma katkı sağlaması teklifi, CHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin hayır oylarına karşı, AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi.


İBB Meclisi Mayıs ayı 2'inci oturumu Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

66 BİN SERVİS ARACININ KATKI SUNMASI TEKLİF EDİLDİ
Oturuma ikinci başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlık etti. Gündem dışı söz alan AK Parti Grup sözcüsü Murat Türkyılmaz, "66 bin servisin toplu ulaşıma geçici olarak entegre edilmesi ile İETT'nin ilave 250 yeni hattı faaliyete alması" teklifi sundu.

31 AĞUSTOS 2021'E KADAR
Türkyılmaz, "Bu gün burada her üyemize hayati bir sorumluluk düşmektedir. Her otobüs durağını Fazilet durağı kabul eder bir anlayışa karşı inisiyatif alma zamanı gelmiştir. Bu sebeple 31 Ağustos 2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir; İETT'nin ilave 250 adet yeni hat tahsis ederek faaliyete geçmesi.

EKONOMİK DAR BOĞAZDA OLAN SERVİS ARAÇLARINA DESTEK
İki; toplu ulaşımı rahatlatmak için, pandemi şartları sebebiyle faaliyet gösteremeyen ve ekonomik dar boğazda olan 66 bin servis aracıyla toplu taşıma hizmetleri için sözleşmesi imzalanması bu surette İstanbul trafiğine bu servisleri geçici olarak entegre edilmesi teklif karar olarak gündeme alınmasını oylanmasına teklif ederiz" ifadelerini kullandı.

CHP VE İYİ PARTİ RET OYU VERDİ
Teklif AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Teklife CHP ve İYİ Parti meclis üyeleri ise ret oyu verdi.

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