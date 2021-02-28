İstemezükçüler bu haberi iyi okusun! Kanal İstanbul neden önemli? Kanal İstanbul gerekli mi?
Başkan Erdoğan'ın 'hayalim' dediği Kanal İstanbul projesine en çok CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği CHP'li isimler karşı çıkıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise Kanal İstanbul Projesi'nin kendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine dayandığını ifade ederek, "Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. İstanbul Boğazı'nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor" dedi. Peki Kanal İstanbul neden gerekli? Kanal İstanbul'un önemi ne? İşte detaylar…
BAŞKAN ERDOĞAN: KANAL İSTANBUL PROJESİ ALTERNATİFLERİYLE HAZIR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'nin kendi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı dönemine dayandığını ifade ederek, "Biz ülkede hizmet etmek istiyoruz. İstanbul Boğazı'nın ne tür tehditler altında olduğunu halkım gayet iyi biliyor" dedi. Kanal İstanbul Projesi'nin alternatifleriyle hazır olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz bu projeyi Karadeniz'i Marmara'ya bağlamak suretiyle hayata geçireceğiz ve dünya hayran hayran gelip yerinde izleyecek" açıklamasını yaptı.
İstanbul'u dünyanın diğer şehirlerinden ayıran en büyük özelliklerinden birisi tarihi özelliğinin yanında 3 kıtayı birleştiği noktada eşsiz bir Boğaz'a sahip olması olarak öne çıkıyor. İstanbullular, artacak gemi trafiği ile Boğaz'da yaşanacak gemi ve tanker kazalarından oldukça endişe duyarken, Kanal İstanbul'un Boğaz'ın üzerindeki bu tehlikeleri bertaraf etme yönünde önemini ortaya koyuyor.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA GEMİ VE TANKER TRAFİĞİ GİDEREK ARTACAK
İstanbul Boğazı'ndan günümüzde ortalama 50 bin gemi geçiş yapıyor. Bu sayının 2030'da 65 bin, 2050'de 95 bin, 2070'te 115 bine ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylelikle tehlikenin yıllar geçtikçe artacağı açık bir şekilde ortaya çıkarken, bu durum Kanal İstanbul Projesi'nin İstanbul için elzem olduğunun kanıtı olarak görülüyor.
İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ TRAFİK İKİ DEV KANALIN TOPLAM TRAFİĞİNDEN FAZLA
Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi ticari geçiş koridorlarında bile gemi geçiş sayısının sırasıyla 17 bin ve 13 bin civarında olduğu ifade edildi.
Geçmişten günümüze İstanbul Boğazı bir çok gemi ve tanker kazasına şahit oldu. Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Boğazı'nda özellikle tanker gibi tehlikeli madde taşıyan bir geminin kazaya karışması can, mal ve çevre kirliliği yaratması nedeniyle büyük risk arz ediyor. İstanbul'un yeni bir felakete maruz kalmaması için Kanal İstanbul'un Boğaz'ın üzerindeki gemi trafiği yükünü alarak, İstanbulluları endişelendiren durumun önüne geçmesi hedefleniyor.
İşte İstanbul'da kanal projesinin gerekliliğini ortaya koyan geçmişten günümüze yaşanan tanker ve gemi kazalarının bazıları:
1960'DA BOĞAZİÇİ'NDE YAŞANAN GEMİ FACİASI!
1960'ta World Harmony ve Peter Zoranic adlı iki tanker kanlıca yakınlarında iletişimsizlik sebebiyle kaza yaşandı. Kazanın ardından tutuşan petroller yangının geniş alanlara yayılmasına sebep oldu.