Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü

08.06.2020 10:58

Gelen son dakika haberlerine göre, İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili gelen bilgilerde saldırganın ölen kadının kocası olduğu belirtildi.

İstanbul Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında pompalı silahla vurularak öldürüldü. Dehşet anları çevredekiler tarafından görüntülendi.

Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti. Kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.