Haberler Video Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı

Son dakika: İran’dan Türkiye’ye giren terörist HDP’li ilçe başkanı ile yakalandı

11.12.2019 17:31

Son dakika haberine göre İran sınırından Türkiye’ye giriş yapan terörist, HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada yakalandı.


Ağrı/Doğubayazıt ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu Aziz Oruç isimli teröristin İran sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

Şube müdürlüğü ekipleri, Aziz Oruç isimli örgüt mensubunu; HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı Abdullah Ekelek tarafından güvenli bir yere götürüldüğü sırada Ağrı yolu üzerinde yakaladı.

Şahısla birlikte HDP Doğubayazıt İlçe Başkanı da gözaltına alındı.

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