İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak’ diyerek açıkladı! 11.12.2019 17:26

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz sadece ikna timlerimizle birlikte dağdaki teröristleri getirmeye çalışmıyoruz, dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Onlara, bayramda aileleri ile birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz." dedi.

İşte Soylu'nun sözlerinden satır başları:

Kamuoyu bunu belki de ilk defa duyacak. Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz. Anneden mektuplar atıyoruz.

Terör örgütünün psikolojisinin tamamen dağıldığını. Bunun da ülkenin selameti açısından büyük bir önemi olduğunu ifade etmek isterim.

Birçok yöntemimiz var ben sadece bir iki yöntemi paylaşmak istedim.

Bunların hepsi bilimsel olarak yürüttüğümüz faaliyetler.