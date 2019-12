22 yaşındaki Asleigh Cope'un hayatı ameliyatla kabusa döndü! Tüm vücudunu et yiyen bakteriler sardı 11.12.2019 17:19

Her geçen gün et yiyen bakteri vakalarına bir yenisi ekleniyor. Kimi köpek salyasından kimi sudan kapıyor... 22 yaşındaki Asleigh Cope'un hayatı gittiği hastanede adeta kabusa döndü. ABD'li güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz aylarda Nevada eyaletinde bir hastaneye gitti ve burada ufak bir operasyon geçirdi. Ancak bir süre sonra Ashleigh kötüleşti, yemek bile yiyememeye başladı. Büyük panik yaşayan ailesi genç kadını tekrar hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucunda doktorlar büyük şok yaşadı! ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin verilerine göre ABD'de her yıl 700 ila bin 200 kişiye et yiyen bakteri enfeksiyonu teşhisi konuluyor. Bu hastaların yüzde 25 ile 30 ise hayatını kaybediyor. İşte et yiyen bakteri vakalarının hayat hikayeleri ve et yiyen bakteri belirtileri...

22 yaşındaki ABD'li güzellik uzmanı Ashleigh Cope geçtiğimiz aylarda Nevada eyaletinde bir hastaneye gitti ve burada ufak bir operasyon geçirdi. Ancak bir süre sonra Ashleigh kötüleşti, yemek bile yiyememeye başladı. Büyük panik yaşayan ailesi genç kadını tekrar hastaneye götürdü. Yapılan testler sonucunda doktorlar büyük şok yaşadı: Ashleigh, ameliyat sırasında et yiyen bakteri kapmış ve necrotizing fasciitis'e yakalanmıştı.

Daily Mail'in haberine göre durumu daha da kötüleşen genç kadın yaşam destek ünitesine bağlandı. Talihsiz kadının yakınları Ashleigh Cope'un yakınlardaki bir travma merkezine sevk edildiğini ve burada tedavisinin süreceğini söyledi. Ancak genç kadının son olarak böbreklerinin de iflas ettiği ve yaşam şansının her geçen saat azaldığı bilgisi verildi. Ailesi Ashleigh'in tedavi masrafları için GoFundMe'de bir yardım sayfası açtı. Kısa sürede 15 bin dolara (yaklaşık 87 bin TL) yakın bağış yapıldı Yetkilier Streptococcus tipi bakterilerin vücuda deri üzerindeki kesik ve yaralardan girdiğini belirtiyor. Vücuda giren bakteri, dokuyu öldürmeye başlıyor ve sonunda organlar iflas ediyor. Yılda 700-1200 arasında kişilerin bakteri kaptığı ve yalnızca yüzde 25'inin hayatta kaldığı ifade ediliyor.