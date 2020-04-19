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Son dakika: İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız

Son dakika: İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız

19.04.2020 22:29

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.​" ifadelerine yer verildi.


İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı.




Twitter hesabın üzerinden yapılan paylaşımda, "Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...

İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Sizi unutmadık, unutmayacağız...

#ŞehitlerHaftası" ifadelerine yer verildi.

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