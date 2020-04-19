Son dakika: İletişim Başkanlığından Şehitler Haftası paylaşımı: Sizleri unutmadık unutmayacağız 19.04.2020 22:29

Son dakika haberine göre, İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından "ŞehitlerHaftası"na ilişkin bir video paylaşıldı. Yapılan paylaşımda, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.​" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale'den Milli Mücadele'ye, 15 Temmuz'dan Bahar Kalkanı'na, Zeytin Dalı'na...



İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.



Sizi unutmadık, unutmayacağız...#ŞehitlerHaftası pic.twitter.com/5FHzmLlne4 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 19, 2020

İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yâd ediyoruz.

Sizi unutmadık, unutmayacağız...

#ŞehitlerHaftası" ifadelerine yer verildi.