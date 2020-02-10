İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri askeri helikopterin, sınır hattı doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkıyatları sürüyor.
Son dakika: İdlib'den gelen saldırı haberi sonrası Reyhanlı'dan Skorsky'ler havalandı |Video10.02.2020 16:07
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