SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Peki, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Kısıtlamalar hangi gün ve saatte başlayacak? Ne zaman sona erecek? İşte yeni 81 il valiliğine gönderilen yeni koronavirüs tedbirleri...