Haberler Video Haber Videoları SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu
18.11.2020 10:17
Ana Sayfa 02:11
Koronavirüs tedbirlerinin...
Ana Sayfa 07:17
İstanbul'daki korona tablosu...
Ana Sayfa 02:29
Koronavirüste Aralık ve Ocak...
Ana Sayfa 00:59
GOL | Türkiye 3-0 Kosova
Ana Sayfa 06:17
Kalyon Vakfı tarihi camii için...
Ana Sayfa 01:22
Ankara'da kritik zirve! Başkan...
Ana Sayfa 00:15
THY'den kampanya! Tüm Türkiye...
Ana Sayfa 01:18
Yurt dışından altın, dolar ve...
Ana Sayfa 00:55
Edirne'de bulundu! Tam 8...
Ana Sayfa 00:40
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ...
Ana Sayfa 00:58
Ankara'da FETÖ'ye ByLock...
Ana Sayfa 01:41
Dağdan inip HDP ilçe başkanı...

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Peki, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Kısıtlamalar hangi gün ve saatte başlayacak? Ne zaman sona erecek? İşte yeni 81 il valiliğine gönderilen yeni koronavirüs tedbirleri...


Haber Videoları