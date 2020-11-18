Haberler Galeri Güncel SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Peki, alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin çalışma saatleri nasıl olacak? Kısıtlamalar hangi gün ve saatte başlayacak? Ne zaman sona erecek? İşte yeni 81 il valiliğine gönderilen yeni koronavirüs tedbirleri...

18.11.2020 06:51 - Son Güncelleme: 18.11.2020 06:51
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulandı.

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

YENİ TEDBİRLER CUMA GÜNÜ SAAT 20:00'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK
Genelgeye göre, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde hizmet sunacak.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni 'Kovid-19' genelgesi! Koronavirüs tedbirlerinin detayları belli oldu

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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