İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Covid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi. Genelgede "Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eşgüdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak" denildi. Kırıkkale pilot il ilan edildi. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke canlı yayında aktardı.
Son dakika: İçişleri Bakanlığından 81 ile yeni koronavirüs genelgesi!
04.08.2020 21:43
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