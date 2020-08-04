Beyrut Valisi Mervan Abbud patlamayı ağlayarak anlattı: ''Nagazaki ve Hiroşima gibi...''

04.08.2020 21:06

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi. Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluştu. Olay sonrası açıklama yapan Beyrut Valisi Mervan Abbud gözyaşlarına hakim olamadı. Abdud limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.