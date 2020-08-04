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Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan'daki patlama hakkında flaş açıklama

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'dan Lübnan'daki patlama hakkında flaş açıklama
04.08.2020 23:48

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılarak Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Çakıl, “Patlamada 2 vatandaşımız hafif şekilde yaralandı” dedi ve detayları paylaştı.


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