09.06.2020 10:15

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Elazığ'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca "Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445’e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." bilgisini verdi.

Şırnak Silopi kırsalında iki terörist,

Elazığ Görese Dağlarında iki terörist,

Toplam 4️⃣ terörist daha etkisiz hale getirildi...

Yurt içi toplam terörist sayısı 445'e indi.



Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşaallah...



Biraz daha sabır ve gayret... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 9, 2020

YURT İÇİ TERÖRİST SAYISI

İçişleri Bakanı Soylu, "4 terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı 445'e indi. Terör bu ülkenin kaderi olmaktan çıkıyor inşallah." dedi.