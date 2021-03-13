SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun acı günü! Servet Soylu hayatını kaybetti

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haberi şu sözlerle duyurdu: İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'da hastanede tedavi gören annesi Servet Soylu vefat etti. Gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından duyurdu.

"SÜLEYMAN BEY KARDEŞİMİZE VE AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları yazdı: "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum"

İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021

OCAK AYI SONUNDA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Koronavirüse yakalanan Servet Soylu, ocak ayının sonunda durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılmıştı ve tedavisine burada devam ediliyordu.