Son dakika haberi... İstanbul Üsküdarda Mimar Sinan'ın 1580 yılında yaptığı Şemsi Paşa Camii duvarında çatlaklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi Şemsi Paşa Camii’nin sahil kısmına yaptığı çelik konsol sistemine tepkiler yağmaya devam ediyor. Halk arasında ‘Kuşkonmaz Camii' olarak da bilinen tarihi caminin önünde zemin genişletme çalışmaları, vatandaşların tüm tepkisine rağmen durdurulmadı. Tepkilere neden olan çalışma havadan görüntülendi.