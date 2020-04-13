Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan A Haber'e özel istifa açıklaması! 13.04.2020 14:40

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan tarafından istifası reddedilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Görevine devam edecek olan Soylu, "Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Soylu, "Cuma gecesi yaşananlara kayıtsız kalmak bigane sorumsuzluk olurdu. Şehit çocuklarının 'Bizi bir kez daha babasız bırakma' şeklindeki mesajları beni etkiledi. Milletimizin iyi niyetten şüphesi olmaması beni çok etkiledi. Devlet Bahçeli'nin sorumluluğa çağıran mesajı çok önemliydi. Kendisine teşekkür etmek için telefon açacağım" dedi.







NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını duyurmuştu.. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmemişti.