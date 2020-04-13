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    • 13.04.2020 Gazete
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    Başkan Erdoğan 'nun istifasını kabul etmedi

    İçişleri Bakanı , dün akşam görevinden ayrıldığını söyledi. Başkan Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevine devam edecek.

    Göreve devam
    İçişleri Bakanı , "Salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir" diyerek görevinden ayrıldığını açıkladı. Başkan Erdoğan, Soylu'nun istifasını kabul etmedi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sayın Bakanımız istifa talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denildi.

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