İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görevini bıraktığını duyurmuştu.. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan, Bakan Soylu'nun istifasını kabul etmemişti.





BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararının ardından açıklama yaptı.



Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.