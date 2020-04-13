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    • 13.04.2020 12:29
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    haberi: kararı Başkan Erdoğan tarafından reddedilen 'dan ilk açıklama

    İçişleri Bakanı , "görevden ayrılma" kararı almış, Başkan Erdoğan ise Soylu'nun kararını kabul etmemişti. 'dan karar sonrası ilk açıklama geldi. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir. Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah." dedi.

    Soylu'dan istifa kararı sonrası ilk açıklama

    İçişleri Bakanı görevini bıraktığını duyurmuştu.. Soylu, "Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Gayretle ve titizlikle yürütülen süreçte, salgının önlenmesine yönelik sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, şahsıma aittir." açıklamasında bulunmuştu. Başkan Erdoğan, 'nun sını kabul etmemişti.



    BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA
    Soylu, istifa kararının ardından açıklama yaptı.


    Soylu'nun Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

    Sokağa çıkma yasağı ile ilgili sorumluluğumuzun gereği aldığım karar üzerine Milletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu, beni mahcup etmiştir.

    Devlet ve milletin emanetinde atılan adımlarda eksikliğimizin bu iki irade tarafından insani bir durum olarak kabul edilip onarma hakkı verilmesi, sorumluluğumuzu artırmıştır.

    Allah mahcup etmesin. Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah.

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