Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: 'Alabaylar Çetesi' çökertildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Alabaylar Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.
İşte Bakan Soylu'nun paylaşımı şöyle:
İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi! Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara... Şükranlarımızla.
İzmir'de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020
Sokak satıcılarını koordine eden "Alabaylar Çetesine" bir yıllık takip neticesinde darbe...
59 tutuklu...
Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...
Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏