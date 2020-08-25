Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulanan doğal gaz rezervinin 2-3 yıl içerisinde çıkarılacağının açıklanmasının gerçekçi bir hedef olduğunu, Mısır ve İsrail'in 2-3 yıl içerisinden benzer süreçleri sonlandırdığını söyledi.
Doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak canlı yayında tarih verdi
25.08.2020 22:47
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