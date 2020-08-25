Haberler Video Haber Videoları Doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak canlı yayında tarih verdi

Doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak canlı yayında tarih verdi

Doğal gazın çıkarılmasıyla ilgili Bakan Albayrak canlı yayında tarih verdi
25.08.2020 22:47

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de bulanan doğal gaz rezervinin 2-3 yıl içerisinde çıkarılacağının açıklanmasının gerçekçi bir hedef olduğunu, Mısır ve İsrail'in 2-3 yıl içerisinden benzer süreçleri sonlandırdığını söyledi.


Haber Videoları