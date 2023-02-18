Haberler Haber Videoları Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı! Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı! Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı!

Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı! Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı!
18.02.2023 11:09 - Son Güncelleme: 18.02.2023 11:09

OTOMATİK OYNAT

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Kahramanmaraş depreminde...

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremde Ebrar Sitesi felaketin en acı simgelerinden biri oldu. Yüzlerce kişi enkaz altında kalarak can verdi. Yapılan ilk incelemelerde bu duruma inşaatın yapım aşamasındaki ihmallerin yol açtığı ortaya çıktı. Deprem esnasında içeride yaşanan hayatta kalabilme paniği kamera kayıtlarına yansıdı.

Haber Videoları

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı. Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

DEPREM ANI EVİN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN KONUŞMA
- Ah! Kafama bir şey düşüyor benim!
- Moloz düştü!
- Dur sakin!
- Baba!
- Ne oluyor!
- Eyüp kımıldama!

DEPREM SONRASI ÇIKIŞ
- Ben ayakkabı alamadım
- Ayakkabı dışarıda anne. Tamam alacağız.
- Durdu mu?
- Durdu abi
- Yavaş yavaş
- Hadi hızlı. Sallanıyor!

- Bismillah Bismillah Allah'ım sen koru
- Duvarlara dikkat edin
- Çantanın içinde ne var?
- Aldım hepsini hadi!
- Telefonumu aldın mı sen Fatma?
- Aldım. Dur buradaydı!

CAN PAZARI VE İNİŞ ANLARI
- İki tane su alıyorum
- Evin anahtarını al.
- Paşa'yı alıyor muyuz?
- Al Paşa'yı da al
- Dur oğlum dur.

- Bir poşet elbise falan alın yanınıza!
- Emin. Al şunu, çantaya, bulduğun tüm elbiseleri doldur herkesin!
- Bere falan da al. Bere vardı dur!
- Baba! Eyüp! Ayakkabını giy! Mantolarınızı giyin!


- Kim var orada!
- Yanınıza alabildiğiniz kadar ayakkabı terlik bir şeyler alın!
- Aldık aldık! Çık!
- Baba! Hadi!
- Aşağıdayım ben!

HAMİLE KADIN İLE KONUŞMA
- Abi hamileyim ben hamileyim!
- Kim o? Sakin ol.
- Abi yapamıyorum ne olur!
- Kaçıncı kattasın?

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