Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı. Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı.
DEPREM ANI EVİN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN KONUŞMA
- Ah! Kafama bir şey düşüyor benim!
- Moloz düştü!
- Dur sakin!
- Baba!
- Ne oluyor!
- Eyüp kımıldama!
DEPREM SONRASI ÇIKIŞ
- Ben ayakkabı alamadım
- Ayakkabı dışarıda anne. Tamam alacağız.
- Durdu mu?
- Durdu abi
- Yavaş yavaş
- Hadi hızlı. Sallanıyor!
- Bismillah Bismillah Allah'ım sen koru
- Duvarlara dikkat edin
- Çantanın içinde ne var?
- Aldım hepsini hadi!
- Telefonumu aldın mı sen Fatma?
- Aldım. Dur buradaydı!
CAN PAZARI VE İNİŞ ANLARI
- İki tane su alıyorum
- Evin anahtarını al.
- Paşa'yı alıyor muyuz?
- Al Paşa'yı da al
- Dur oğlum dur.
- Bir poşet elbise falan alın yanınıza!
- Emin. Al şunu, çantaya, bulduğun tüm elbiseleri doldur herkesin!
- Bere falan da al. Bere vardı dur!
- Baba! Eyüp! Ayakkabını giy! Mantolarınızı giyin!
- Kim var orada!
- Yanınıza alabildiğiniz kadar ayakkabı terlik bir şeyler alın!
- Aldık aldık! Çık!
- Baba! Hadi!
- Aşağıdayım ben!
HAMİLE KADIN İLE KONUŞMA
- Abi hamileyim ben hamileyim!
- Kim o? Sakin ol.
- Abi yapamıyorum ne olur!
- Kaçıncı kattasın?