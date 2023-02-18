Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ta onlarca kişiye mezar olan Ebrar Sitesi'nde deprem anında can pazarı yaşandı. Hasarlı binadan kaçış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

DEPREM ANI EVİN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞEN KONUŞMA

- Ah! Kafama bir şey düşüyor benim!

- Moloz düştü!

- Dur sakin!

- Baba!

- Ne oluyor!

- Eyüp kımıldama!

DEPREM SONRASI ÇIKIŞ

- Ben ayakkabı alamadım

- Ayakkabı dışarıda anne. Tamam alacağız.

- Durdu mu?

- Durdu abi

- Yavaş yavaş

- Hadi hızlı. Sallanıyor!

- Bismillah Bismillah Allah'ım sen koru

- Duvarlara dikkat edin

- Çantanın içinde ne var?

- Aldım hepsini hadi!

- Telefonumu aldın mı sen Fatma?

- Aldım. Dur buradaydı!

CAN PAZARI VE İNİŞ ANLARI

- İki tane su alıyorum

- Evin anahtarını al.

- Paşa'yı alıyor muyuz?

- Al Paşa'yı da al

- Dur oğlum dur.

- Bir poşet elbise falan alın yanınıza!

- Emin. Al şunu, çantaya, bulduğun tüm elbiseleri doldur herkesin!

- Bere falan da al. Bere vardı dur!

- Baba! Eyüp! Ayakkabını giy! Mantolarınızı giyin!



- Kim var orada!

- Yanınıza alabildiğiniz kadar ayakkabı terlik bir şeyler alın!

- Aldık aldık! Çık!

- Baba! Hadi!

- Aşağıdayım ben!

HAMİLE KADIN İLE KONUŞMA

- Abi hamileyim ben hamileyim!

- Kim o? Sakin ol.

- Abi yapamıyorum ne olur!

- Kaçıncı kattasın?