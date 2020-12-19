Son dakika haberi... Gaziantep’te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında, 8 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 11 hasta ise ambulanslarla bölgedeki diğer hastanelere sevk edildi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı kişilere ise oksijen takviyesi yapıldı. Peki; Hastanede yangın neden çıktı? Patlamanın nedeni ne? Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı. Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül, canlı yayında yaptığı son dakika açıklamasında "Teknik bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vefat edenlere Allah'tan Rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 8 hasta yaşamını yitirdi.





SANKO Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.



2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlamayla ilgili açılan sorusturma için 2 savci görevlendirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2020 günü saat 04:45 sıralarında Özel Sani Konukoglu Hastanesi yoğun bakım servisinde meydana gelen yangın sonucunda hastanede tedavi gormekte olan 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan 14 vatandaşımızın tedavilerine çevre hastanelerde devam edilmektedir. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılıgımızca iki Cumhuriyet savcısı adli soruşturmayı yürütmekle gorevlendirilmiş olup, olayın çıkış nedeni ve sorumluların tespitine yönelik olarak bilirkişi heyetiyle birlikte olay mahalinde gerekli incelemeler yapılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.





Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi.

Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: "Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45'te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8'i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır.





Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir.





Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz."

GAZİANTEP VALİSİ GÜL VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN'DEN TAZİYE MESAJI

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 8 kişi için taziye mesajı yayımladı.





Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastane yangınında vefat eden 8 hemşehrimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yangın kaynaklı yaralı olmayıp diğer hastalar başka hastanelere sevk edilmiştir. Erken müdahale tek tesellimizdir. Olayla ilgili incelemeler devam etmektedir." ifadesini kullandı.





Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Meydana gelen elim olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Gazianteplilere başsağlığı diliyorum." mesajına yer verdiği sosyal medya paylaşımıyla taziyelerini iletti.

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