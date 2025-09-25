Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Kırkgeçit Köyü'nde daha önce aralarında husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri, barışmak amacıyla bir araya geldi. Ancak barış görüşmesi için gidilen evde silahlar konuştu.

Anne ve oğulları hedef alındı

Aslan ailesinin evine giden B.Ö. (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45), burada silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu anne ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede üç kişinin ölüm haberi kesinleşti. Cenazeler, otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

4 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından jandarma geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Aslan ailesinden 4 şüpheli gözaltına alınırken, bölgedeki gerginliğin daha fazla ölüme yol açmaması için mahallede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Soruşturma sürüyor

Üç kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Güvenlik güçleri, taraflar arasında yeni bir çatışma yaşanmaması için bölgede tedbirlerini sürdürüyor.