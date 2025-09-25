Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... Erzurum Aşkale sallandı! AFAD, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi; sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte deprem sonrası bölgeden gelen ilk görüntüler.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-09-25 11:29:34
|39.93194
|40.865
|7.0
|ML
|4.4
|Aşkale (Erzurum)
|2025-09-25 10:52:44
|39.22944
|28.08611
|7.0
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 10:51:13
|39.18472
|28.22278
|6.25
|ML
|1.3
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 10:48:14
|39.07722
|28.26889
|6.91
|ML
|1.1
|Gördes (Manisa)
|2025-09-25 10:19:08
|39.20361
|28.075
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 09:41:04
|38.58222
|38.02194
|7.0
|ML
|1.7
|Yazıhan (Malatya)
|2025-09-25 09:33:13
|39.1875
|28.17333
|7.0
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 09:25:36
|39.14722
|28.16861
|13.49
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 09:18:27
|39.19028
|28.20806
|7.0
|ML
|2.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 09:15:29
|39.17306
|28.17417
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 09:08:14
|39.15056
|28.23389
|7.0
|ML
|1.1
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 08:58:27
|39.16917
|28.20806
|7.0
|ML
|0.9
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 08:20:15
|39.16861
|28.1975
|7.0
|ML
|1.6
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 08:03:22
|39.17
|28.19278
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 07:59:56
|38.92861
|28.25389
|7.0
|ML
|1.1
|Gördes (Manisa)
|2025-09-25 07:47:34
|38.36694
|39.09778
|7.0
|ML
|1.2
|Sivrice (Elazığ)
|2025-09-25 07:42:20
|35.94306
|27.89222
|7.62
|ML
|2.1
|Akdeniz - [78.89 km] Marmaris (Muğla)
|2025-09-25 07:33:19
|39.20167
|28.15167
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 07:27:05
|37.09111
|28.3675
|7.0
|ML
|1.6
|Ula (Muğla)
|2025-09-25 07:18:02
|39.2375
|28.15583
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 07:16:15
|39.1725
|28.19
|7.0
|ML
|1.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 07:02:58
|39.20222
|28.09306
|7.0
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 06:11:42
|39.22889
|28.17083
|6.17
|ML
|1.0
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-09-25 05:49:56
|38.09028
|38.43972
|10.92
|ML
|1.9
|Çelikhan (Adıyaman)