Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... Erzurum Aşkale sallandı! AFAD, 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi; sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti. İşte deprem sonrası bölgeden gelen ilk görüntüler.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.29'da merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-09-25 11:29:34 39.93194 40.865 7.0 ML 4.4 Aşkale (Erzurum)
2025-09-25 10:52:44 39.22944 28.08611 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 10:51:13 39.18472 28.22278 6.25 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 10:48:14 39.07722 28.26889 6.91 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-09-25 10:19:08 39.20361 28.075 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 09:41:04 38.58222 38.02194 7.0 ML 1.7 Yazıhan (Malatya)
2025-09-25 09:33:13 39.1875 28.17333 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 09:25:36 39.14722 28.16861 13.49 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 09:18:27 39.19028 28.20806 7.0 ML 2.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 09:15:29 39.17306 28.17417 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 09:08:14 39.15056 28.23389 7.0 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 08:58:27 39.16917 28.20806 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 08:20:15 39.16861 28.1975 7.0 ML 1.6 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 08:03:22 39.17 28.19278 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 07:59:56 38.92861 28.25389 7.0 ML 1.1 Gördes (Manisa)
2025-09-25 07:47:34 38.36694 39.09778 7.0 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-09-25 07:42:20 35.94306 27.89222 7.62 ML 2.1 Akdeniz - [78.89 km] Marmaris (Muğla)
2025-09-25 07:33:19 39.20167 28.15167 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 07:27:05 37.09111 28.3675 7.0 ML 1.6 Ula (Muğla)
2025-09-25 07:18:02 39.2375 28.15583 7.0 ML 1.7 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 07:16:15 39.1725 28.19 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 07:02:58 39.20222 28.09306 7.0 ML 1.5 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 06:11:42 39.22889 28.17083 6.17 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-25 05:49:56 38.09028 38.43972 10.92 ML 1.9 Çelikhan (Adıyaman)

