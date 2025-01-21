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Son Dakika Haberi: Sivas Yıldız Dağı’ndaki otelde patlama: Yaralılar var
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Son Dakika Haberi: Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde patlama: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 11:26

Sivas Yıldız Dağı'ndaki otelde gaz sıkışması kaynaklı patlama meydana geldi yaralılar var.

Sivas'ta kayak tesisinde sporcuların konakladığı alanda meydana gelen patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralındı. Ağır yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde meydana geldi. İddiaya göre Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürlüğündeki sporcuların konakladığı alanda patlama meydana geldi. Patlamada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Patlama sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralı ambulans helikopter ile Sivas Numune Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Güvenlik görevlileri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangında yaralanan şahısların ise N.E., B.E., K.B. VE B.D.Y. olduğu öğrenildi.

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