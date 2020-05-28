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Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19'la ilgili alınan yeni kararları açıkladı: 1 Haziran'da...

Son dakika: Başkan Erdoğan Kovid-19'la ilgili alınan yeni kararları açıkladı: 1 Haziran'da...
28.05.2020 20:46

Son dakika haberine göre, Türkiye koronavirüs vakalarının azalması ile birlikte normalleşmeye doğru adım adım ilerliyor. Başkan Erdoğan’ın başkanlığında bugün son kez video konferans ile yapılan olan kabine toplantısı sona erdi. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Kritik kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan ulusa seslendi. Başkan Erdoğan 1 Haziran'da birçok kısıtlamanın kaldırılacağını bildirdi. İşte kabinede alınan yeni kararlar...


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