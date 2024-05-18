MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamarı şu şekilde:

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

"MHP, TÜRKİYE GENELİNDE BAŞARILI OLDU"

31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir.



"YUMUŞAMA SÖZDE KALMAMALI"

Yumuşama, normalleşme sözde kalmamalı. Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız.

Teröre boyun eğmek uzlaşı değil. Bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek art niyet.

Yumuşama beklentimiz usulde değil, üslupta olmalıdır. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kalkışma yapanın başı kesilmeli.

Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Düşman karınca bile olsa kendimize merdane tutacağız. Demokrasi düşmanlarına sessiz kalmayacağız.

MHP ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, huzur vardır. Türk milletinin desteğiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer gerçekleşecektir.

Her belediye başkanımızı ayrı ayrı kutluyor, millete hizmet yolunda başarılar dilerim.

Yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Tarihte her şey bir adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Tam 105 yıl önce Samsun'dan milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. 19 Mayıs zalime haine yıldırım gibi çarpan Türkün gücüdür.

Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Samsun'da atılan ilk adım aziz milletimizin kahramanlık beraatıdır. Gerekirse 105 yılındaki adımı yine atarız, namertlere kafa tutarız. Dün yaptık yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmayı ant içiyoruz.

Gençlerimizin her biri geleceğimizin tacıdır. Onlardan esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

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