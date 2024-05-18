SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024, 12:16 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024, 12:16

SON DAKİKA HABERİ! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den FETÖvari kumpasçılara uyarı: Başlar ezilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Seçimsiz bir 4 yıllık sürece girildiğine dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Yumuşama çağrıları sözde kalmamalıdır. Yumuşama kisvesiyle sesimizin kısılması beklenmesin." dedi. Bahçeli, Ankara Emniyeti'nde yuvalanan bir grubun Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması üzerinden kurmak istediği kumpasa dikkat çekerek, "Devlette FETÖvari yapılanma kuranlarla yolumuz kesişemez." ifadesini kullandı. Bahçeli, "Hiç kimse kendisine güç vehmetmemeli, karanlık senaryolarla, sipariş talimatlarla, gizli tanık ifadeleriyle, üstlendiği görevi kötüye kullanmak suretiyle iç huzur ve barış ortamımızı zedelemeye kalkışmamalıdır. Eğer bu kalkışma olursa, buna cüret edenlerin başı mutlak surette ezilmeli, bağ ve bağlantılarının, devlet, toplum ve medya içindeki uzantılarının tasfiyesi, tecridi ve tecziyesi acilen sağlanmalıdır. " dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Kızılcahamam Kampı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamarı şu şekilde:

31 Mart seçimiyle Türkiye zincirleme seçimler dönemini geride bırakmıştır. Aziz milletimiz nihai kararı vermiş, seçimsiz geçecek 4 yıllık döneme girilmiştir.

Hepinizi her belediye başkanımızı, seçimlerde aday olup seçilemeyen tüm arkadaşlarımızı tebrik ederim. Yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin.

"MHP, TÜRKİYE GENELİNDE BAŞARILI OLDU"
31 Mart'ta demokratik rüştümüzü bir daha ispat ettik. 31 Mart seçimlerinin kendine özgü şartlar içinde partimiz ve Cumhur İttifakı yüz akıyla çıkmıştır. MHP'ye karalama çabalarının bizim için hiçbir itibarı yoktur. Saklayacağımız, utanacağımız, mahcubiyet duyacağımız bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.
Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir.


"YUMUŞAMA SÖZDE KALMAMALI"
Yumuşama, normalleşme sözde kalmamalı. Türkiye'yi dipsiz tartışmalara sürüklemekten kaçınmalıyız.

Teröre boyun eğmek uzlaşı değil. Bölücülerin ceza almasına hukuksuzluk demek art niyet.

Yumuşama beklentimiz usulde değil, üslupta olmalıdır. Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. FETÖ benzeri yapılara müsaade etmeyeceğiz. Kumpasçılarla işimiz olamaz. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Kalkışma yapanın başı kesilmeli.

Yönetimde istikrar sağlanmıştır. Düşman karınca bile olsa kendimize merdane tutacağız. Demokrasi düşmanlarına sessiz kalmayacağız.

MHP ve Cumhur İttifakı varsa umut vardır, huzur vardır. Türk milletinin desteğiyle Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri birer birer gerçekleşecektir.

Her belediye başkanımızı ayrı ayrı kutluyor, millete hizmet yolunda başarılar dilerim.

Yarın 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Tarihte her şey bir adımla başlamıştır. Adımlar birleşip yürüyüş olmuştur. Tam 105 yıl önce Samsun'dan milli mücadelenin ilk adımı atılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcı karılmıştır. 19 Mayıs zalime haine yıldırım gibi çarpan Türkün gücüdür.

Bu şahlanışa hürmet ve hayranlık duyuyoruz. Buna leke sürdürmemek için adımlarımızı sıklaştırıyoruz. Samsun'da atılan ilk adım aziz milletimizin kahramanlık beraatıdır. Gerekirse 105 yılındaki adımı yine atarız, namertlere kafa tutarız. Dün yaptık yine yaparız. Kendimize güveniyoruz. Türk milletinin varlığını sonuna kadar yaşatmayı ant içiyoruz.

Gençlerimizin her biri geleceğimizin tacıdır. Onlardan esirgeyeceğimiz hiçbir şey olmaz. Sevgili gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.

FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı

FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı

SIRADAKİ VİDEO
Şaban Ataş cinayetinde flaş gelişme! 3 kişi tutuklandı! Müge Anlı duyurdu: Parçaları ormanlık alanda bulundu
18.05.2024Cumartesi
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Dikkat çeken ambulans detayı
18.05.2024Cumartesi
Amasya'da skandal görüntüler: Kral Et Entegre Merkezi'nde hayvana işkence görüntülerinin bulunduğu video infial yarattı! | (Etaş et)
18.05.2024Cumartesi
Memurlar dikkat! Kamuda Tasarruf Genelgesi yürürlüğe girdi! Fazla mesai ücreti olacak mı? Dikkat çeken detay
18.05.2024Cumartesi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 20 ilde Sibergöz-39 operasyonu! Çok sayıda kişi yakalandı
18.05.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Tokat Erbaa son dakika haberi: Alacaklısının başına keserle vurdu | O anlar kamerada 01:32
Alacaklısına keser salladı!
17.05.2024Cuma
İZLE I Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı! 00:20
Arda Güler'in sevgilisiyle pozları sosyal medyayı salladı!
17.05.2024Cuma
PKK elebaşı Duran Kalkan’ın Türkiye her yeri kuşatacak endişesi! Sesi titredi kekeledi 00:31
Korkudan sesi titredi!
17.05.2024Cuma
İnci Taneleri’nin Zahir’i Mustafa Yıldıran’ın kendisinden de ünlü kardeşi bakın kim! Meğer ’’Gaddar’’ dizisinin Kurt’u ile... 00:44
İnci Taneleri'nin Zahir'i Mustafa Yıldıran'ın kardeşi meğer kendisinden de ünlüymüş...
17.05.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA