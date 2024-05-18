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FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?

Ankara Emniyeti’ndeki üst düzey bazı müdürlerin, FETÖ’nün 17/25 taktiklerini kullanıp kumpas kurdukları belirlendi. Gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner itirafçı oldu. Yaşadıklarını anlattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 07:40
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonun kumpas soruşturmasına dönüştürülmeye çalışıldığının ortaya çıkması Türkiye gündemini sarstı.

Ayhan Bora Kaplan Ayhan Bora Kaplan

Gizli tanık ile polis şefi Şevket Demircan'ın ses kayıtlarının ortaya çıkmasının ardından başlayan idari ve adli soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerin ses kayıtlarının tümünü deşifre edip rapor haline getirmesi beklenirken, gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan ile aynı şubede görevli Ufuk Gültekin ile Metehan İlkyaz'ın sorguları devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltına alınan şüpheliler arasında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ise Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ
Uzun yıllardır Ankara'da görev yapan daha önce de Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından alınan ifadesinde kendisine yöneltilen bütün soruları cevapladığı, soruşturmanın derinleşmesine katkı sağladığı öğrenildi.

TOPLANTILARA ÇAĞRILMADI
Kerem Gökay Öner'in, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devreden çıkarıldığı, soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi. Birçok evrakta imzasının olmadığını kaydeden Öner'in Şube Müdürlüğü görevini bırakmak için defalarca üstlerine gidip, görevden alınmayı talep ettiği ancak görevine devam ettirildiği belirtildi.

YENİ POLİSLERİ MURAT ÇELİK GETİRMİŞ
Emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüten adli sorumluluğu da bulunmayan Murat Çelik'in Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki izleme dinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadığı, Kerem Gökay Öner'in yapılan tayinlerin birçoğundan da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Örgütün 2 numarası olmasına rağmen gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in yurt dışına firarıyle ilgili de önemli tespitlere ulaşıldı.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Kerem Gökay Öner

Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile komiser Metehan İlkyaz'ın toplantı yaptığı, daha sonra irtibata geçilen 3 sivil ile kaçışın organize edildiği öne sürüldü.

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