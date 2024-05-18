FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?

ÖNEMLİ BİLGİLER VERDİ

Uzun yıllardır Ankara'da görev yapan daha önce de Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner'in soruşturmayı yürüten savcı tarafından alınan ifadesinde kendisine yöneltilen bütün soruları cevapladığı, soruşturmanın derinleşmesine katkı sağladığı öğrenildi. TOPLANTILARA ÇAĞRILMADI

Kerem Gökay Öner'in, Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik tarafından devreden çıkarıldığı, soruşturmayla ilgili birçok toplantıya çağrılmadığını söylediği öğrenildi. Birçok evrakta imzasının olmadığını kaydeden Öner'in Şube Müdürlüğü görevini bırakmak için defalarca üstlerine gidip, görevden alınmayı talep ettiği ancak görevine devam ettirildiği belirtildi.

YENİ POLİSLERİ MURAT ÇELİK GETİRMİŞ

Emniyet müdür yardımcılığı görevini yürüten adli sorumluluğu da bulunmayan Murat Çelik'in Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki izleme dinleme yapan teknik birim başta olmak üzere şubeye alınan birçok polis memurunu kendi atadığı, Kerem Gökay Öner'in yapılan tayinlerin birçoğundan da haberinin olmadığını söylediği öğrenildi. Örgütün 2 numarası olmasına rağmen gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in yurt dışına firarıyle ilgili de önemli tespitlere ulaşıldı.

Serdar Sertçelik'in yurtdışına kaçırılmadan önce Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde Müdür yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdür yardımcısı Şevket Demircan ile komiser Metehan İlkyaz'ın toplantı yaptığı, daha sonra irtibata geçilen 3 sivil ile kaçışın organize edildiği öne sürüldü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN