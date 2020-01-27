Son dakika haberi: Malatya'da bir kişi iş yerinde ölü bulundu 27.01.2020 06:23

Son dakika haberi... Malatya'da bir esnaf, oğlu tarafından iş yerinde ölü olarak bulundu. Musa O.'nun cenazesi polis ekiplerinin iş yerinde yaptığı detaylı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.