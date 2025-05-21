Hastanede kadın cinayeti: Eski koca pompalı tüfekle katletti

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:06:15 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:10:03

Kahramanmaraş'ta özel bir hastanede görev yapan tıbbi sekreter Eser Karaca (42), eski eşi Atilla Ayıntaplı (44) tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olaydan saatler önce Ayıntaplı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.

Hastaneye Gidip Tartışma Çıkardı

Olay, Yamaçtepe Mahallesi'ndeki özel bir hastanede öğle saatlerinde meydana geldi. Atilla Ayıntaplı, pompalı tüfekle eski eşi Eser Karaca'nın çalıştığı hastaneye geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Karaca, merdivenlerden inerek kaçmaya çalıştı.

Pompalı Tüfekle 3 El Ateş Etti

Kaçan Karaca'nın peşinden giden Ayıntaplı, yanında getirdiği pompalı tüfekle 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Karaca, hastane personeli tarafından acil servise alındı. Doktorların tüm çabasına rağmen Eser Karaca kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Saldırgan Kaçtı, Kısa Sürede Yakalandı

Atilla Ayıntaplı olayın ardından silahı olay yerinde bırakarak, hastane yakınına park ettiği aracıyla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra yakalanan Ayıntaplı gözaltına alındı. Olayı duyan çiftin çocukları hastaneye gelerek büyük üzüntü yaşadı.

Dördüncü Uzaklaştırma Kararı Saatler Önce Verilmişti

Eser Karaca'nın daha önce eski eşi hakkında 2019 yılında bir, 2025'te ise iki kez olmak üzere toplam üç uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Karaca'nın dün avukatı aracılığıyla tekrar başvuruda bulunduğu ve olayın yaşandığı gün içinde Atilla Ayıntaplı hakkında dördüncü uzaklaştırma kararının çıktığı belirlendi.