ATV ile drifte 46 Bin TL ceza!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 16:50:37 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 16:50:48

Kastamonu'da gece saatlerinde ATV ile drift yaptığı belirlenen sürücüye yüksek miktarda idari para cezası uygulandı. Olay anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Gece saatlerinde çevreyi rahatsız etti

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuzeykent Mahallesi'nde bir sürücünün ATV aracıyla drift yaparak çevrede gürültüye neden olduğunu tespit etti. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

KGYS görüntüleriyle kimliği belirlendi

Drift anlarının KGYS kameralarına yansımasının ardından polis ekipleri, görüntüler üzerinden sürücünün kimliğini tespit etti. Kısa sürede yakalanan şahsa, trafik güvenliğini tehlikeye atmaktan işlem yapıldı.

Ehliyetine el konuldu, aracı trafikten men edildi

Yapılan işlem sonucunda sürücüye 46 bin 392 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, ATV aracı da trafikten men edildi.