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Ceyhan’da silahlı saldırı: Sokakta gördüğü eski kocasını ayağından vurdu!
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Ceyhan'da silahlı saldırı: Sokakta gördüğü eski kocasını ayağından vurdu!

Giriş Tarihi: 21.05.2025 17:23:18 Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 17:23:46

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. O anlar çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın, sokakta karşılaştığı eski eşini tabancayla ayağından vurdu. Saldırı anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İnönü Bulvarı'nda Karşılaştılar
Olay, Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen kadın ile yaklaşık dört ay önce boşandığı eski eşi E.N. karşı karşıya geldi. İkili arasında yaşanan gerginlik kısa sürede büyüdü.

Tabancayı Çıkardı, Ateş Etti
Kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak E.N.'ye doğrulttu ve tetiğe bastı. Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam yere yığıldı.

Olay Anı Kameraya Yansıdı
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası, saldırı anını saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kadının silahı çıkararak ateş ettiği ve E.N.'nin yere düştüğü anlar net şekilde görüldü.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı, Saldırgan Gözaltında
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.N., ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Saldırgan kadın ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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