Son dakika haberi... Bilim Kurulu kararıyla 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu 21.03.2020 15:12

Son dakika haberine göre; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu. Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.

21 Mart 2020 saat 17.00 itibariyle 46 ülkeye daha uçuşlar durduruluyor... Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21 Mart 2020 saat 17:00 itibariyle Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ükeye daha uçuşlar durdurulmuştur.

Böylece uçuşların durdurulduğu ülke sayısı 68'e çıktı.