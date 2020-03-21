İsmailağa Camii'nde korkutan görüntü! Duvarlara tükürüğüyle koronavirüs mü bulaştırdı? 21.03.2020 15:36

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde cemaatle namaz kılmak geçici bir süreyle yasaklandı. Buna rağmen bazı vatandaşlar, şahsi olarak camilerde namaz kılmayı sürdürüyor. Sosyal medyada dolaşan bir videoda, İsmailağa Camii'nde namaz kılan bir şahsın, tükürüğünü eliyle duvarlara sürdüğü iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, canlı yayında yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle alınan tedbir kararlarını açıkladı. Erbaş, cami ve mescitlerde namazların cemaatle kılınmayacağını duyurdu. Bunun yanında vatandaşlar bireysel olarak camilerde namaz kılabiliyor.