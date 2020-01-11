Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel’i kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Michel ile Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Öte yandan, Michel'in ziyareti AB'nin yeni yönetimi tarafından Türkiye'ye en üst düzeyde gerçekleştirilen ilk ziyaret olma niteliğini taşıyor.
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