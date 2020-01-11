Mahir Ünal'ın sözlerini CHP yandaşı FOX çarpıttı, Faik Öztrak üzerine atladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal'ın, Erdoğan ve Putin'in yaptığı görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevabı CHP yandaşı FOX TV kesip biçerek yayınladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da FOX'un kırparak servis ettiği manipülatif haber üzerinden AK Parti'ye yüklendi. Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bozacının şahidi şıracı durumundaki CHP Sözcüsü çarpıtılmış haber üzerinden açıklama yapıyor." ifadelerini kullandı.
AK Parti Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazete, televizyon ve haber ajanslarının AK Parti muhabirleriyle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaptığı görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya ilişkin sorulan bir soruyu yanıtlayan Ünal, "Orada arabuluculuk ifadesi iki eşit arasında, iki meşru yapı arasında bir arabuluculuk herhangi bir şekilde söz konusu değil. Rusya ve Türkiye'nin, Libya içinde bir çatışma ve istikrarsızlık istememesi ve sorunların diplomasi ve görüşmelerle çözülmesi ve ateşkes çağrısını iki meşru yapı arasında arabuluculuk gibi değerlendirmek doğru değil. Bunu iki meşru yapı arasında ki arabuluculuk olarak değerlendirip bunun üzerinden Hafter'e bir meşruiyet atamak çabasını ben anlamıyorum. Özellikle CHP'nin BM'nin meşru görmediği Tobruk hükümetini ve Hafter'i meşrulaştırma çabasını anlamak çok zor. Neden ısrarla CHP orada uluslararası kamuoyunun da meşru olarak görmediği bir yapıyı ısrarla 'bak arabulucu dediniz o zaman meşrudur' gibi bir mantık oluşturmasını anlamakta güçlük çekiyorum. Kılıçdaroğlu'nun uluslararası siyasetle ilgili değerlendirmelerini makul değerlendirmeler olarak görmüyorum. Bazı değerlendirmelerini de ya kastını aşan ya da art niyetli değerlendirmeler olarak görüyorum" açıklamasını yaptı.
CHP YANDAŞI FOX TV SÖZLERİ KIRPARAK SERVİS ETTİ
CHP yandaşı FOX TV, yine kendisine yakışanı yaptı ve Mahir Ünal'ın açıklamaların kırparak ve çarpıtarak servis etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da FOX TV'nin çarpıtılan haberi üzerinden yorum yaptı.
"BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI"
Olaya Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren Mahir Ünal, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde FOX TV muhabirinin sorduğu soruya verdiğimiz cevap, yine gazetecilik ahlakını yok sayan FOX TV tarafından, kırpılarak, çarpıtılarak servis edilmiştir. Bozacının şahidi şıracı durumundaki CHP Sözcüsü ise çarpıtılmış haber üzerinden açıklama yapıyor." ifadelerini kullandı.
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