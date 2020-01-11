Mahir Ünal'ın sözlerini CHP yandaşı FOX çarpıttı, Faik Öztrak üzerine atladı! 11.01.2020 16:11

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ünal'ın, Erdoğan ve Putin'in yaptığı görüşme sonrası yapılan ortak açıklamaya ilişkin sorulan bir soruya verdiği cevabı CHP yandaşı FOX TV kesip biçerek yayınladı. CHP Sözcüsü Faik Öztrak da FOX'un kırparak servis ettiği manipülatif haber üzerinden AK Parti'ye yüklendi. Mahir Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bozacının şahidi şıracı durumundaki CHP Sözcüsü çarpıtılmış haber üzerinden açıklama yapıyor." ifadelerini kullandı.