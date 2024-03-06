SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 06 Mart 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2024, 13:35

SON DAKİKA HABER! Mısır'a kaçan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile yazar annesi Eylem Tok için yakalama kararı! | VİDEO

Eyüpsultan’da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır’a kaçırılmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Son daika gelişmesini A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.

Eyüpsultan'da kaza yaptığı ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan Timur Cihantimur, ünlü yazar annesi Eylem Tok tarafından Mısır'a kaçırılmıştı. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Eyüpsultan'da 1 Mart günü meydana gelen kaza sonrası 29 yaşındaki Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olmuş, kazada 34 EGG 06 plakalı Porsche marka lüks aracın direksiyonunda ise yazar Eylem Tok'un 16 yaşında ehliyetsiz Timur Cihantimur'un olduğu ortaya çıkmıştı. Eylem Tok ve oğlu daha sonra kaza yerinden ayrılarak başka bir araçla İstanbul Havalimanına gelmişti. Anne ve oğul daha sonra 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanından ayrılarak uçakla Mısır'a kaçtıkları belirlenmişti. Yazar Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na "ev kadınları" tepkisi: Kibri aklının önüne geçmiş
05.03.2024Salı
ABD’de Süper Salı! Kasım seçimleri bugün şekilleniyor: Bir günde milyonlarca kişi sandık başında
05.03.2024Salı
Son dakika: Eyüpsultan'da 5 kişi ezip sırra kadem basmıştı! Ünlü yazar Eylem Tok'un oğlu olduğu ortaya çıktı! Kazadan hemen sonra Mısır'a kaçmış
05.03.2024Salı
Sultanbeyli'de İETT şoförü hareket halindeki otobüste kendisini uyaran kadına saldırdı!
05.03.2024Salı
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Sivas mitinginde önemli açıklamalar
05.03.2024Salı
Bunlar da Var
CHP Genel Başkanı Özgür Özel canlı yayında Halk TV sunucusu Şirin Payzın’ı azarladı! 00:26
Özel canlı yayında Halk TV sunucusu Şirin Payzın'ı azarladı!
06.03.2024Çarşamba
Esra Erol’da Murat 5 çocuklu Yıldız’ı öldürdü mü? Tepkileri izleyenleri küplere bindirdi... 23:19
Esra Erol'da Murat 5 çocuklu Yıldız'ı öldürdü mü?
06.03.2024Çarşamba
MİT’ten Süleymaniye’de nokta operasyon 02:02
MİT'ten Süleymaniye'de nokta operasyon
06.03.2024Çarşamba
Cumhur İttifakı ABB Başkan adayı Turgut Altınok anket sonuçlarını öndeyiz diyerek duyurdu! 00:25
Turgut Altınok anket sonuçlarını "öndeyiz" diyerek duyurdu!
06.03.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA